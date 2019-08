Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ratinger Feuerwehrmänner bezwingen den Kölnturm - Riesenerfolg!

Ratingen (ots)

Köln, 04.08.19

Am Sonntag den 04. August nahmen drei Feuerwehrmänner der Ratinger Feuerwehr am 7. Kölnturm Treppenlauf am Kölner Medienpark teil. Es galt in voller Feuerwehrausrüstung mit angeschlossenem Atemschutzgerät die 39 Stockwerke, 714 Stufen und 132 Höhenmeter zu bezwingen.

Insgesamt gingen 286 Teams in dieser Feuerwehrwertung an den Start. Nur 261 schafften es in das Ziel zu kommen. Dominik Breuch und Thomas Heinold konnten den Turm bezwingen und erreichten einen guten Platz im Mittelfeld.

Rick Steffen startete mit einem Kollegen aus München. Beide sind schon lange auf solchen Wettkämpfen unterwegs und konnten auch in Köln ihre Leistung unter Beweis stellen. Am Schluss konnte die beiden sich gegen alle Konkurrenten durchsetzen und wurden Gesamtsieger.

Doch damit nicht genug! Die Beiden starteten noch in der Feuerwehrwertung ohne angeschlossenem Atemschutzgerät. Auch hier konnte keiner schneller sein als Rick und sein Laufpartner. Somit gewannen sie auch diese Wertungsklasse.

Herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg sowie große Anerkennung für die Leistung der Kollegen der Feuerwehr Ratingen.

