Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Kirchenkeller

Täter hebeln Tür auf

Kevelaer-Twisteden (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Sonntag (11. August 2019), 09.15 Uhr, versuchten unbekannte Täter zunächst, die Tür eines Nebeneingangs zur Kirche an der Dorfstraße aufzuhebeln. Dies gelang jedoch nicht. Anschließend brachen sie die Tür zum Heizungskeller des Gebäudes auf. Angaben zur Beute konnte bislang nicht gemacht werden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

