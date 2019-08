Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Brandschaden an Kühl-LKW

Kalkar (ots)

Kehrum - Sonntag, 11.08.2019, 00:26 Uhr, erhielt die Polizei Kleve Kenntnis von brennenden Kühl-LKW. Aufgrund bislang ungeklärter Ursache standen zwei auf einem Parkplatz der Wöhrmannstrasse parkend abgestellte Kühl-LKW komplett in Brand, an einem nebenstehenden dritten Kühl-LKW brannte das Führerhaus. Durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kalkar konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Versorgungsgebäude verhindert werden; durch die starke Hitzeentwicklung entstand an dem Gebäude Sachschaden. Die Brandursachenermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.

