Wolfenbüttel: Sachbeschädigung an PKW

Freitag, 23.08.2019, 23:00 Uhr, bis Samstag 24.08.2019, 04:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte Täter auf bislang ungeklärter Art und Weise das Dach eines zum Parken in der Akazienstraße abgestellten PKW Dacia. Das Blech des Daches wies eine 30 cm große Delle unbekannten Ursprungs auf. Der Schaden wird auf rund 2000,-- geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Radfahrer mit 2,44 Promille unterwegs

Sonntag, 25.08.2019, gegen 18:55 Uhr

Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise kontrollierte eine Streife der Polizei in der Marktstraße einen Radfahrer. Bei der Kontrolle des 57-jährigen Radfahrers stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem wurde gegen den Radfahrer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Groß Denkte: zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Sonntag, 25.08.2019, gegen 13:30 Uhr

Am Sonntagmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 79 im Bereich der Ortschaft Groß Denkte zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt worden sind. Demnach kam die 62-jährige Fahrerin eines PKW aus bislang ungeklärter Ursache nach dem durchfahren einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW kam im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Durch den Unfall wurden die Fahrerin schwer und der 63-jährige Beifahrer leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 13.000,-- Euro. Er wurde abgeschleppt.

Schöppenstedt: Verkehrsunfall, Fahrer offenbar zu Fuß flüchtig

Sonntag, 25.08.2019, gegen 22:00 Uhr

Am Sonntagabend meldeten mehrere Zeugen der Polizei, dass auf der Landesstraße 625, zwischen Evessen und Schöppenstedt, ein verunfallter PKW im Straßengraben stehen würde. Personen würden sich nicht am Unfallort aufhalten. Bei der anschließenden Unfallaufnahme bestätigten sich diese Angaben. Nach ersten Ermittlungen war der bislang unbekannte Fahrzeugführer offensichtlich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und war mit dem PKW im Straßengraben zum Stillstand gekommen. Anschließend hatte der bislang unbekannte Fahrzeugführer die Unfallstelle verlassen, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten anhand des Kennzeichens fest, dass das Fahrzeug nicht zum Straßenverkehr zugelassen war. Der Fahrzeughalter konnte bislang nicht angetroffen werden, die weiteren Ermittlungen zur Feststellung des verantwortlichen Fahrzeugführers dauern an.

