Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrunkener BMW-Fahrer beschädigt Ampel und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Mainz, Geschwister-Scholl-Straße (ots)

Am 03.08.2019 um 22:25 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass ein silberner 3er BMW gegen eine Ampel an der Kreuzung der Geschwister-Scholl-Straße Ecke Emy-Roeder-Straße in Mainz gefahren ist und diese stark beschädigt hat. Im Anschluss ist der Unfallverursacher schlangenlinienfahrend in Richtung Rheinhessenstraße geflüchtet und ist dabei entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung gefahren. Dabei mussten mehrere entgegenkommende Fahrzeuge dem BMW ausweichen. Der 60-jährige Fahrer aus Rheinhessen konnte durch eine Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,71 Promille. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem erwartet den Fahrer ein Strafverfahren. Die Polizei sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder durch den BMW-Fahrer gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Telefonnummer 06131 65-4110 entgegen.

