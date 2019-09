Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach vom 30.08.19 - 01.09.19

Polizei Andernach (ots)

Kretz: Am Freitag, den 30.08.19 befuhren 3 Fahrzeuge hintereinander die B256 aus Richtung Plaidt in Fahrtrichtung Kruft. In Höhe der Einmündung Grube Zerwas bremste das erste Fahrzeug in der Reihe seine Fahrt ab um einem entgegenkommenden Fahrzeug ein linksabbiegen zu ermöglichen. Die beiden dahinter befindlichen Fahrzeuge erkannten die Situation zu spät und fuhren auf den ersten auf. Hierdurch wurden mehrere Personen in den Fahrzeugen leicht verletzt.

Plaidt: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Samstag, um 01:40h auf der B256 konnten bei einem Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Bei der Durchsuchung des PKW konnten mehrere Griptütchen mit Amfetamin, ein Joint, ein Butterflymesser sowie mehrere leere Griptütchen festgestellt werden. Nach einer Befragung gab der Fahrer zu Amfetamin und Kokain eingenommen zu haben. Die Weiterfahrt wurde untersagt, dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und er Führerschein vorläufig sichergestellt und das Messer eingezogen. Auf den Fahrer waren nun mehrere Anzeigen.

Andernach-Miesenheim Am Samstag, den 31.08.19, gg. 08:30h befuhr eine Frau mit einem Pkw die Von-der-Leyenstraße in Fahrtrichtung Andernacher Straße, Miesenheim. Plötzlich bricht aus bisher unerklärlichen Gründen die rechte Vorderachse des PKW´s. Hierbei kann die Fahrerin ihr Fahrzeug nicht in der Spur halten und kollidiert mit einem am rechten Straßenrand geparkten PKW. Die Dame schlägt mit ihrem Kopf beim Bremsmanöver auf dem Lenkrad auf. An beiden PKW entsteht großer Sachschaden. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Andernach Am Freitag, den 31.08.19, gg. 20:00h wurde die Polizei in Andernach über eine betrunkene weibliche Person informiert. Diese sei sehr jung und die Situation sei sehr seltsam. Vor Ort eingetroffen konnte ein Mädchen von 12 Jahren liegend auf dem Boden aufgefunden werden. Diese war scheinbar stark betrunken. Eine Befragung der Freundin ergab, dass das Mädchen mehrere Wodkas zu sich genommen hatte. Diese habe sie wohl nicht vertragen. Durch den vor Ort ebenfalls befindlichen Rettungswagen wurde das Mädchen in die Kinderklinik Neuwied verbracht. Die Eltern wurden informiert. Wirklich eine seltsame Situation.

