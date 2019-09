Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Boppard vom Wochenende 30.08.-01.09.19

Boppard (ots)

Dienstgebiet

Im Wochenendzeitraum kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Boppard zu drei Verkehrsunfällen mit Personenschaden. Ein Radfahrer wurde leicht verletzt, als er mit dem Rad den Zebrastreifen am Bahnhof in Boppard überquerte und von einem herannahenden Motorrad angefahren wurde. Ebenfalls im Stadtgebiet Boppard wurde ein Radfahrer selbstverschuldet von einem PKW angefahren, nachdem er falsch abgebogen war. Eine weitere Verkehrsteilnehmerin wurde leicht verletzt, nachdem sie auf der Hunsrückhöhenstraße von der Fahrbahn abkam.

Boppard Hamm

Zu zwei Bränden im Bopparder Hamm musste die freiwillige Feuerwehr Boppard ausrücken, bei denen die Vegetation am Wegesrand in Brand geraten war. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und ermittelt in der Sache. Hinweise an die Polizei in Boppard unter der Telefonnummer: 06742-8090 oder per E-Mail: piboppard@polizei.rlp.de

Nörtershausen

Hund beißt Besitzerin Ein Dackel hatte sich am vergangenen Freitag in den Arm seiner Besitzerin verbissen. Durch zur Hilfe eilenden Passanten konnte der Hund von seiner Besitzerin getrennt werden. Im Verlauf der Hilfeleistung erlitt der Hund einen Herzstillstand und verstarbt.

