Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Taschendiebstahl

Mainz (ots)

Samstag, 06.07.2019, 13:45 Uhr bis 16:35 Uhr

Eine 52-jährige fährt vom Viermorgen mit der Straßenbahn zum Hauptbahnhof Mainz. Anschließend läuft sie die Bahnhofsstraße entlang, als sie feststellt, dass ihr Portemonnaie entwendet wurde. Die 52-jährige vermutet, dass ihr Portemonnaie beim Aussteigen aus der Straßenbahn aus der Handtasche entwendet wurde, da nur dort viele Menschen um sie herum waren.

Das Portemonnaie ist rechteckig, aus braunem Kunstleder, mit einem goldenen Luis Vuitton Schriftzug. Im Portemonnaie befand sich ein dreistelliger Betrag Bargeld und diverse Dokumente.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Leider kommt es immer wieder vor, dass der Geldbeutel oder gar die ganze Handtasche gestohlen wird. Bitte beachten Sie daher folgende Hinweise ihrer Polizei:

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen mit der Verschlussseite auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sich diese unter den Arm.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder den Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen auf oder stellen Sie diese nicht unbeaufsichtigt ab.

- Achten Sie in einem Menschengedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen.

- Sperren Sie im Fall eines Diebstahls sofort Ihre Girokarte (früher als EC-Karte bezeichnet) unter Sperr-Notruf 116 116

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell