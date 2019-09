Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Lautsprecher von Terrasse gestohlen; Wietzendorf: Unterholz brennt; Bad Fallingbostel: Betrunken unterwegs; Soltau: Fahrradfahrerin schwer verletzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 23.09.2019 Nr. 1

22.09 / Lautsprecher von Terrasse gestohlen

Soltau: In der Nacht zu Sonntag, zwischen 01.30 und 09.00 Uhr begaben sich Unbekannte an der Straße Landolfhof über den Vorgarten in den rückwärtigen Grundstücksbereich. Von der Terrasse entwendeten sie eine tragbare Bluetooth-Lautsprecherbox im Wert von 89 Euro.

22.09 / Unterholz brennt

Wietzendorf: In einem Waldstück des Truppenübungsplatzes an der K 38, zwischen Reddingen und Wietzendorf brannten aus ungeklärter Ursache am Sonntagabend, gegen 19.15 Uhr etwa 250 m² Unterholz. Die Feuerwehr löschte den Brand. Hinweise zur Brandentstehung nimmt die Polizei Wietzendorf unter 05196/607 entgegen.

22.09 / Betrunken unterwegs

Bad Fallingbostel: Ein 51jähriger Mann aus Bad Fallingbostel soll nach Zeugenangaben am Sonntagnachmittag mit seinem Pkw betrunken die Düshorner Straße befahren haben. Polizeibeamte suchten den Mann an seinem Wohnort auf und ließen ihn einen Atemalkoholtest durchführen. Das Ergebnis lautete 2,16 Promille. Zwei Blutproben und ein Strafverfahren waren die Folge.

22.09 / Fahrradfahrerin schwer verletzt

Soltau: Eine Fahrradfahrerin wurde am Sonntagabend, gegen 22.05 Uhr auf der Bundesstraße 71 in Harber von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen querte die 30jährige Soltauerin vermutlich unmittelbar zuvor im Bereich der ausgeschalteten Ampel die Bundesstraße. Nach eigenen Angaben hat der 36jährige Autofahrer die Frau erst im letzten Moment bemerkt und konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Die Verletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

23.09 / Falsche Polizeibeamte am Telefon

Heidekreis: Aktuell versuchen wieder einmal falsche Polizeibeamte am Telefon insbesondere ältere Menschen aus dem Heidekreis um ihr Vermögen zu bringen. Kam es in der vergangenen Woche in Walsrode, Rethem, Soltau und Schneverdingen zu einer Vielzahl von Telefonaten, so meldeten Angerufene bei der Polizei am Montag vermehrt Fälle aus dem Bereich Munster. Die Täter gaben vor, dass die Anschrift der Angerufenen bei einem Einbrecher aufgefunden worden sei oder dass es zu einer Häufung an Einbrüchen gekommen sei, weshalb man nun etwas zu Wert- und Schließfächern erfragen müsse. Auf diesem Wege versuchten sie in der Folge Informationen über die finanzielle Situation und die persönlichen Lebensumstände der Opfer zu erlangen. Die Polizei rät in diesen Fällen das Telefonat zu beenden und sich gegebenenfalls an einen Vertrauten oder persönlich an die örtliche Polizei zu wenden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals daraufhin, dass sie sich auf diesem Weg nicht nach Wertgelassen erkundigt und kein Geld oder Schmuck in Verwahrung nimmt.

