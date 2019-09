POL-HK: Munster: Versuchter Raub - Opfer mit Reizgas besprüht; Marklendorf: Einbruch ins Gerätehaus; Soltau: Täter stehlen Tresor; Soltau: Verkaufsautomat: Aufbruch misslingt

Polizeiinspektion Heidekreis

Munster: Versuchter Raub - Opfer mit Reizgas besprüht; Marklendorf: Einbruch ins Gerätehaus; Soltau: Täter stehlen Tresor; Soltau: Verkaufsautomat: Aufbruch misslingt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 20.09.2019 Nr. 2

19.09 / Versuchter Raub - Opfer mit Reizgas besprüht

Munster: Zu einem versuchten Raubüberfall kam es am Donnerstagabend, gegen 22.05 Uhr in einem Einfamilienhaus an der Breloher Straße in Munster. Zwei maskierte Täter klingelten an der Haustür und drängten die 58jährige Bewohnerin in den Hausflur. Die Frau schrie lautstark nach ihrem Ehemann, woraufhin einer der Unbekannten ihr Reizgas ins Gesicht sprühte. Als der Ehemann zur Hilfe eilte, flüchteten die Täter in Richtung Breloh/Mittelweg. Das Opfer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Täterbeschreibung: männlich, unterschiedlich groß, dunkel gekleidet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

19.09 / Einbruch ins Gerätehaus

Marklendorf: In der vergangenen Woche hebelten Unbekannte ein Fenster am Gerätehaus der Feuerwehr Marklendorf auf. Die Einbrecher gelangten ins Gebäude, entwendeten augenscheinlich aber nichts. Der Schaden am Fenster wird auf rund 200 Euro geschätzt.

19.09 / Täter stehlen Tresor

Soltau: Unbekannte drangen in der Nacht zu Donnerstag in ein Restaurant an der Mühlenstraße ein und hebelten die Tür eines Büros auf. Sie durchsuchten den Raum und entwendeten einen Tresor und zwei Kellnerportmonees. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

19.09 / Verkaufsautomat: Aufbruch misslingt

Soltau: Einen Verkaufsautomaten, der am Simon-Aron-Gang aufgestellt ist, versuchten Unbekannte in der Zeit zwischen Montag und Donnerstag aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch - an die Ware kamen die Täter nicht heran. Der Schaden am Automaten wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

19.09 / Feuer ausgebrochen

Häuslingen: In der Nacht zu Freitag brach im Erdgeschoss eines Hauses an der Dorfstraße in Häuslingen auf bislang unbekannte Weise ein Feuer aus, das sich über eine Holztreppe in die obere Etage erstreckte. Zwei dort schlafende Bewohner wurden durch den Rauch geweckt und konnten das Gebäude durch einen Sprung aus dem Fenster unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

19.09 / Innerorts gegen Baum

Soltau: Ein 52jähriger Soltauer befuhr am Donnerstag, gegen 18.55 Uhr mit seinem Pkw die Celler Straße, Fahrtrichtung stadtauswärts, kam aus bislang ungeklärter Ursache innerorts nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

