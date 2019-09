POL-HK: Bommelsen:Körperverletzung: Polizei sucht Täter; Soltau: Körperverletzung: Polizei sucht Täter; Neuenkirchen: Betrunkener stürzt mit Fahrrad und widersetzt sich der Polizei;

Polizeiinspektion Heidekreis

17.09 / Körperverletzung: Polizei sucht Täter

Bommelsen: Auf einem Grundstück an der Straße Zur Beeke kam es am Dienstagabend, gegen 18.00 Uhr zu einer Körperverletzung. Einer von zwei unbekannten Tätern schlug einem Bewohner mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser zu Boden ging. Anschließend flüchteten beide in einem hellblauen Fahrzeug mit vermutlich ausländischem Kennzeichen. Täterbeschreibung: beide männlich, 20 - 30 Jahre alt, 170 - 175 cm groß, kräftige Statur, südosteuropäische Erscheinung, gepflegtes Gesamterscheinungsbild, sprachen Deutsch mit Akzent, trugen helle Kapuzenpullis und zerrissene Jeans. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

17.09 / Festnahme: Verfolgung an der Walsroder Straße

Soltau: Polizeibeamte vollstreckten am Dienstagmorgen in Soltau einen Haftbefehl gegen einen 32jährigen Mann, der dabei einen Fluchtversuch unternahm und sich der Festnahme widersetzte. Während der Streifenfahrt bemerkten die Beamten den Soltauer am Bahnübergang der Walsroder Straße. Als sie auf dem REWE-Parkplatz direkt vor dem Festzunehmenden hielten, flüchtete dieser zurück in Richtung Walsroder Straße, passierte an der Ampel stehende Fahrzeuge im Zickzack, bis er schließlich am Ärztehaus zu Fall kam und noch am Boden liegend durch die unmittelbar folgenden Beamten festgenommen wurde. Der Mann sperrte sich, schrie lauthals und trat um sich. Dabei verletzte er einen der Polizisten am Bein. Bei der Durchsuchung des Festgenommenen fanden die Ordnungshüter Marihuana, Speed und Ecstasy. Noch am Morgen wurde der Mann einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die Polizisten leiteten Strafverfahren ein.

17.09 / Betrunkener stürzt mit Fahrrad und widersetzt sich der Polizei

Neuenkirchen: Ein 36jähriger Soltauer befuhr in Neuenkirchen am Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr die Rotenburger Straße, kam vom Gehweg ab und prallte in einen Zaun. Zeugen gaben an, dass der Mann zuvor in Schlangenlinien gefahren und bereits auch schon gestürzt sei. Polizeibeamte nahmen den Betrunkenen mit zur Dienstelle nach Soltau, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Vor der Fahrt griff er einer Polizistin mehrfach an die Schulter und unterließ das Greifen auch nach mehreren Aufforderungen nicht. Der Mann wurde zu Boden gebracht und mit Handschellen fixiert. Beim Transport beleidigte er die Polizisten ohne Unterbrechung. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

