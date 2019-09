Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Eingestiegen, aber nichts entwendet; Munster: Einbrüche in Toto-Lotto-Geschäft und Tankstelle; Oerbke: Reifen zerstochen

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 16.09.2019 Nr. 1

13.09 / Eingestiegen, aber nichts entwendet

Bad Fallingbostel: Unbekannte drangen in der Nacht zu Freitag über ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Lokal im Kurhaus ein, betraten es und verließen es wieder auf dem Einstiegsweg. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

15.09 / Einbrüche in Toto-Lotto-Geschäft und Tankstelle

Munster: Mit einem unbekannten Gegenstand schlugen Einbrecher in der Nacht zu Sonntag die äußere Verglasung zum Verkaufsraum eines Toto-Lotto-Ladens am Rehrhofer Weg ein. Die Innere Verglasung hielt stand, der Alarm löste aus. Die Täter nahmen von weiteren Tätigkeiten Abstand und verließen den Tatort ohne Beute. An einer Tankstelle an der Soltauer Straße hatten die Täter in der Nacht zu Montag mehr Erfolg. Sie schlugen die Glasfüllung einer Tür zum Verkaufsraum ein und entwendeten Zigaretten in unbekannter Anzahl. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Munster unter 05192/9600 in Verbindung zu setzen.

15.09 / Reifen zerstochen

Oerbke: In einer Garage am Erikaweg beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag vier Reifen eines Pkw Opel Astra, die Reifen eines Fahrrades und sechs eingelagerte Winterreifen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

15.09 / Fahrradfahrer betrunken gestürzt

Hodenhagen: Ein betrunkener Fahrradfahrer stürzte am Sonntagmorgen, gegen 09.20 Uhr auf der Straße Lünzheide und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Polizeibeamte ließen den 53-Jährigen einen Atemalkoholtest durchführen. Das Ergebnis lautete 2,01 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Mann kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

15.09 / Polizei sucht Zeugen: Beim Rangieren anderes Fahrzeug beschädigt

Schneverdingen: Am Sonntag, zwischen 14.30 und 16.35 Uhr kam es auf dem Parkplatz Schulstraße / Ecke Höpener Weg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein vermutlich rotes Fahrzeug fuhr dabei beim Rangieren gegen einen geparkten, braunen Pkw der Marke Toyota und beschädigten diesen an der Fahrerseite hinten links. Der Schaden beträgt rund 2.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/986850 in Verbindung zu setzen.

15.09 / Fußgänger von Pkw erfasst - schwer verletzt

Soltau: Ein 34jähriger Soltauer querte am Sonntagabend, gegen 20.08 Uhr unvermittelt die Wilhelmstraße in Soltau, wurde dabei von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand war er ohne auf den fließenden Verkehr zu achten auf die Fahrbahn getreten. Der 20jährige Pkw-Fahrer konnte trotz sofort eingeleiteter Bremsung den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Verletzte kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

