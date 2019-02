Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Baumschulpflanzen beschädigt; Schaden beträgt mehrere tausend Euro++

Oldenburg (ots)

Zu erheblichen Sachschäden an Baumschulpflanzen, u.a. Amberbäumen, ist es an Baumschulanpflanzungen am Gießelhorster Kirchweg in Westerstede gekommen. In der Zeit vom 27.12.18 bis zum 07.01.2019 haben Unbekannte an mindestens 25 Bäumen die Kabelbinder entfernt, die sog. Windschutzhülsen an den Bäumen fixieren. Dabei wurde die Rinde der Bäume beschädigt, die damit teilweise unverkäuflich wurden.

In der Zeit vom 23.01. bis 28.01.2019 wurden zudem die Rankhilfen an 14 Amberbäumen mit einem Messer entfernt. Auch hier wurde die Baumrinde beschädigt. An den "Tatorten" konnten recht kleine Schuabdruckspuren gesichert werden, die vermuten lassen, dass Kinder oder Jugendliche als Verursacher in Frage kommen. Möglicherweise war den Kindern/ Jugendlichen auch nicht bewusst, welchen Schaden sie anrichten und sahen das Ganze als "Kinderstreich" an. Der wirtschaftliche Schaden ist jedoch immens und beträgt ca. 10.000 Euro. Wer Hinweise zu den Verursachern machen kann oder auffällige Beobachtungen im Zusammenhang mit den beschriebenen Sachbeschädigungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Westerstede (04488/833-115) zu melden.

