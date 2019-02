Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn Mehrere Einbrüche in Wiefelstede und Rastede

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 14.02.19, ist es in Rastede zu mehreren Einbrüchen gekommen. Betroffen waren das Schlosscafe, ein Geschäftshaus ebenfalls in der Oldenburger Straße (gegenüber der Eichendorffstraße) und zwei Objekte in der Bahnhofstraße (Pflegedienst und Buchhandlung). Eine weitere Tat ereignete sich in Wiefelstede, Hauptstraße, in einem dortigen Cafe. In allen Fällen wurden Fenster oder Türen aufgehebelt. Auch in den Objekten wurden Behältnisse aufgehebelt. Zielrichtung war vermutlich Bargeld. Es wurden nach ersten Feststellungen kleinere Geldbeträge aus Kassen, Sparschweinen u. a. entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn, Tel.: 04403/927-0 zu melden.

