Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mehrere Tausend Euro Schaden nach Einbruch in Schule +++

Oldenburg (ots)

Unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht in ein Schulgebäude an der Schulstraße eingestiegen und haben dabei einen hohen Sachschaden verursacht.

Die Einbrecher verschafften sich in der Zeit zwischen 16 und 6.45 Uhr über ein Fenster zum Lehrerzimmer gewaltsam Zutritt in den Verwaltungstrakt der Schule. In mehreren Büroräumen traten die Unbekannten die Zwischentüren ein und beschädigten das Mobiliar, bevor sie mit zwei Geldschränken als Beute flüchteten. In den Tresoren befand sich Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Gesamtschaden bei dem Einbruch liegt jedoch im oberen vierstelligen Bereich.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Telefonnummer für Hinweise lautet 790-4115. (180994)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell