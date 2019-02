Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ LKW-Fahrer unter Drogeneinfluss von Polizei gestoppt +++

Oldenburg (ots)

Eine Streifenbesatzung der Oldenburger Polizei zog am Dienstag einen 35-jährigen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr, der nach ersten Ermittlungen erheblich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben könnte. Den Beamten war das Fahrzeug um 17.50 Uhr im Eßkamp kurz vor der Kreuzung der Nadorster Straße aufgefallen. Sie wurden Zeugen, wie der Fahrer bei Rot in die Kreuzung hineinfuhr und nach rechts in die Nadorster Straße einbog.

Kurz darauf hielten die Beamten das Fahrzeug an. Dabei fiel auf, dass von der Ladefläche des Lkw eine unbekannte Flüssigkeit auf die Fahrbahn tropfte. Die Beamten stellten fest, dass ein mit Diesel gefüllter Kanister ausgelaufen war. Die Überprüfung des 35-jährigen Fahrers ergab den Verdacht auf eine Beeinflussung durch Drogen. Bei dem Mann wurde noch am Abend eine Blutprobe entnommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter einen Beschluss zur Beschlagnahme des Führerscheins.

Wegen des Rotlichtverstoßes, der Beschmutzung der Fahrbahn sowie des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wurden die erforderlichen Ermittlungen aufgenommen. (179588)

