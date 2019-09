Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: "Räderwerk" kontrolliert 14 Betriebe

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 13.09.2019 Nr. 3

13.09 / "Räderwerk" kontrolliert 14 Betriebe

Heidekreis: Das Projekt "Räderwerk" führte am Freitag, in der Zeit von 10.00 bis 14.00 Uhr in fünf Städten innerhalb und in zwei außerhalb des Heidekreises diverse unangekündigte Kontrollen in insgesamt 14 Betrieben durch. Etwa 95 Vertreter von Polizei, Zoll, Finanzbehörden und Kommunen fanden sich zu dieser zeitgleichen Aktion in Munster, Schwarmstedt, Bad Fallingbostel, Soltau und Bispingen sowie Ebsdorf (Landkreis Lüneburg) und Faßberg (Landkreis Celle) zusammen, um Friseurgeschäfte, Hotels, Kfz-Händler, einen Autolackierer und ein Tattoo-Studio zu überprüfen. Etwa die Hälfte des Personals stellte die Polizei, deren Aufgabe überwiegend darin bestand, im Rahmen der Amtshilfe den Weg für Kontrolleure verschiedenster Behörden zu ebnen und ihnen eine geschützte und sichere Arbeitsumgebung zu gewährleisten. Als vorläufiges Ergebnis wurden im Rahmen der Überprüfungen eine Person wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts beziehungsweise der illegalen Beschäftigung festgenommen. Außerdem sind steuer- und arbeitsrechtliche Verstöße festgestellt worden.

"Räderwerk" steht für einen Zusammenschluss verschiedenster Behörden und Entscheidungsträger im Heidekreis, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, in einem ganzheitlichen Bekämpfungsansatz eng vernetzt neben der Rockerkriminalität ebenso gegen kriminelle Familienstrukturen konsequent vorzugehen. Die Kooperationspartner wollen diesem Phänomen, das unter anderem durch Ablehnung bestehender Normen und Gesetze sowie kriminelles Verhalten gekennzeichnet ist, offen und entschlossen bei niedriger Einschreitschwelle entgegentreten.

