POL-HK: Bad Fallingbostel: Einbrecher entwenden Schmuck; Soltau: Mitsubishi Pajero gestohlen; Schwarmstedt: Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt

12.09 / Einbrecher entwenden Schmuck

Bad Fallingbostel: In der Zeit zwischen Samstag, 07.09. und Donnerstag, 12.09.2019 drangen Einbrecher in ein Haus an der Straße Blumenlage ein, durchsuchten es und entwendeten Schmuck. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

12.09 / Mitsubishi Pajero gestohlen

Soltau: Auf bislang unbekannte Art und Weise entwendeten Autodiebe in der Nacht zu Donnerstag von einem Firmengelände an der Straße Almhöhe einen Vorführwagen der Marke Mitsubishi, Typ Pajero, Farbe Braun im Wert von rund 45.000 Euro. Hinweise zum Verbleib nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

12.09 / Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt

Schwarmstedt: Ein 24jähriger Pkw-Fahrer verletzte sich schwer, als er am Donnerstagabend, gegen 22.05 Uhr alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Der Unfall ereignete sich auf der Verbindungsstraße zwischen Grindau und Lindwedel. Der übermüdete Fahrer hatte Alkohol getrunken - Seine Atemalkoholkonzentration betrug 0,66 Promille. Er gab an, einem Reh ausgewichen zu sein. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus. Polizeibeamte ließen eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein.

