POL-HK: Munster: Fahrradfahrer betrunken gestürzt; Walsrode: Nissan Navara Pickup entwendet

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 11.09.2019 Nr. 1

10.09 / Fahrradfahrer betrunken gestürzt

Munster: Am Dienstagabend, gegen 19.15 Uhr kam ein Fahrradfahrer auf dem Worthweg in Munster alleinbeteiligt zunächst ins Straucheln und anschließend zu Fall. Bei dem Sturz blieb der Munsteraner unverletzt. Ursächlich für das Geschehen dürfte sein Alkoholisierungsgrad gewesen sein. Die Polizei ließ einen Atemalkoholtest durchführen. Das Ergebnis lautete 2,72 Promille. Eine Blutprobe und ein Strafverfahren waren die Folge.

11.09 / Nissan Navara Pickup entwendet

Walsrode: Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Mittwoch von dem Gelände eines Autohauses an der Verdener Straße einen schwarzen Neuwagen der Marke Nissan, Typ Navara Pickup. Die Tat wurde in der Zeit zwischen Dienstag, 18.30 Uhr und Mittwoch, 07.15 Uhr verübt. Um in das Fahrzeug zu gelangen, wurde vermutlich eine Scheibe zerschlagen. Der Schaden beträgt rund 45.000 Euro.

