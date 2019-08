Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Einbrüche in Bockhorn - es blieb bei Versuchen

Wilhelmshaven (ots)

bockhorn. In der Nacht zum Sonntag, 11.08.2019, versuchten Unbekannte in der Zeit von 02 und 08:00 Uhr durch Aufbohren einer Hintertür in die Räumlichkeiten eines Imbisses in der Lange Straße zu gelangen. Es blieb beim Versuch, so dass kein Eindringen in den Imbiss stattfand.

Am Sonntagabend warfen Unbekannte gegen 22:00 Uhr die Scheibe einer Seitentür in einen Supermarkt Am Markt ein; auch hier scheiterten die Täter, es blieb beim Versuch.

