Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Nachtrag zum Brand eines Zweifamilienhauses in Varel - polizeiliche Brandermittlungen ergeben keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden

Wilhelmshaven (ots)

varel. Wie die Polizei bereits mitteilte, kam es am Sonntagabend, 04.08.2019, gegen kurz nach 22 Uhr in der Memeler Straße zu dem Brand eines Zweifamilienhauses. Nach ersten Hinweisen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen im Haus, das Haus brannte vollständig aus und ist durch den Brand unbewohnbar geworden. Die schnell agierenden Feuerwehrkräfte konnten ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern. Für die Zeit der Löscharbeiten wurden aus dem Nachbargebäude kurzfristig Personen evakuiert. Die vierköpfige Familie ist derzeit bei Familienangehörigen untergebracht. Im Rahmen der Löscharbeiten erlitten zwei Feuerwehrmänner leichte Brandverletzungen, der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei wurde bei ihren Brandursachenermittlungen von einem vom Versicherer beauftragten Sachverständigen unterstützt. Bei den bisher geführten Brandursachenermittlungen ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Brand in der Küche ausgebrochen. Dort dürfte ein mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit älterer Kühlschrank mit einem sog. Eismaker brandursächlich gewesen sein. Ersten Schätzungen nach entstand ein Gesamtschaden von über 200.000 EURO, die genaue Schadenshöhe kann derzeit nicht näher beziffert werden.

