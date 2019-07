Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit 4 Leichtverletzten

Friesenhagen (ots)

Am Mittwoch, 10.07.2019, gegen 14:55 Uhr, befuhr ein 22 jähriger Pkw-Fahrer die K 84 in Richtung Wildenburg, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Hierbei durchbrach er eine dort aufgestellte Schutzplanke, sein Fahrzeug drehte sich und stürzte eine ca. 15 m tiefe Böschung in einen Bachlauf hinunter, wo es schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der Fahrer sowie drei weitere Insassen konnten sich alle selbst befreien. Sie erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen und wurde in umliegenden Krankenhäusern ambulant versorgt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

