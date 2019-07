Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Alsdorf (ots)

Als am Montag, 08.07.2019, gegen 10:50 Uhr, der Fahrer eines Transporters samt Anhänger die L 280 in Richtung Alsdorf befuhr, kam ihm im Bereich einer Linkskurve ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer auf seiner Fahrbahnseite entgegen. Nur durch ein Ausweichmanöver nach rechts konnte der Transporter einen Zusammenstoß verhindern. Dabei kippte der Anhänger um und die Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn. Der Anhänger wurde erheblich beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei Betzdorf.

