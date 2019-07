Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: schlägerei auf der kirmes niederbieber

Neuwied (ots)

Am Samstag Morgen gegen 3 Uhr kam es auf der Niederbieberer Kirmes zu einer Schlägerei, an der nach ersten Hinweisen etwa 20-30 Personen verschiedener Jugendgruppen beteiligt gewesen sein sollten. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurden zumindest zwei Personen verletzt. Einer der beiden erlitt eine stark blutende Gesichtsverletzung, der andere musste wegen einer Knieverletzung in ein Neuwieder Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei Neuwied sucht nach weiteren Zeugen des Vorfalls. Hinweise unter der Nummer 02631-878-0 an die Polizeiinspektion Neuwied.

