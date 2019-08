Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung aus dem Bereich Wilhelmshaven vom 09.08.19-11.08.19

Wilhelmshaven (ots)

Einbrüche pp:

1. Einbruch in eine Wohnung

Ort: W'haven, Weichselstraße Zeit: 04.08.19-09.08.19 In einem Mehrfamilienhaus wurde eine Wohnungstür gewaltsam geöffnet. Da man in der Wohnung bislang keine Veränderungen feststellte, könnte es sich um eine Versuchstat handeln. Weiteres bleibt den weiteren Ermittlungen abzuwarten.

2. Vers. Einbruch in Kassenhäuschen

Ort: W'haven, Friedenstraße Zeit: 09.08.2019, 20.00-21.00h Zum Vorfallszeitpunkt wurden drei Jugendliche beobachtet, die ein Kassenhäuschen am Stadion überkletterten und flüchteten. Zwei Personen konnten im Nahbereich gestellt werden. Später stellte man Beschädigungen an den Rollläden des Kassenhäuschens fest. In welche konkrete Richtung die Tat gehen sollte, ist z.Z. noch ungeklärt.

Sachbeschädigungen:

1. Sachbeschädigung an PKW

Ort: Wilhelmshaven, Einigungsstraße Zeit: 08.08.19-09.08.19 An einem abgestellten VW Passat wurde auf der linken Seite in fast vollständiger Länge der Lack zerkratzt. Der Schaden wird auf ca. 2500 Euro beziffert.

Zeugen, die möglicherweise Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 04421-942-215 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle

1. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit Blutprobenentnahme und Sicherstellung des Führerscheines

Ort: W'haven, Weserstraße Zeit: 09.08.2019, mittags Ein geparkter PKW wurde auf einem Parkplatz angefahren. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verursacher erheblich alkoholisiert war. Infolge dessen wurde der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe genommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell