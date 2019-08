Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Sande - Polizei sucht einen roten Pkw und bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

sande. Ein silberner Mercedes Vito befuhr am Donnerstagvormittag, 09.08.2019, gegen 11:35 Uhr die Sanderahmer Straße, aus Richtung L815 kommend in Richtung Neustadtgödens, während ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem roten Pkw in einer scharfen Kurve entgegenkam und dabei das Rechtsfahrgebot missachtete. Der Fahrer des Vito konnte einen Zusammenstoß nur durch Ausweichen verhindern und prallte dabei mit dem rechten Außenspiegel gegen einen Laternenmast. Der Fahrer des roten Pkw entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sande unter der Rufnummer 04422/684 in Verbindung zu setzen.

