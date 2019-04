Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Dönerimbiss

Wittlich (ots)

In der Nacht vom Donnerstag, den 04.04.2019, zum Freitag, 05.04.2019 wurde in Wittlich, Schlossstraße, in die Räumlichkeiten eines Dönerimbiss eingebrochen. Der Täter schlug die Scheibe der Eingangstür mittels Stein ein und gelangte dadurch in das Objekt.

Hier bediente er sich an diversen Lebensmittel und verließ das Objekt wieder. Wenige Minuten später kam er zurück und versuchte vergeblich die Kasse zu öffnen. Danach durchsuchte er noch verschiedene Schubladen und Schränke.

Pech für ihn, dass seine Handlungen von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurden. Die Bildqualität der Aufzeichnungen war bestens geeignet, dass die aufnehmenden Polizeibeamten den Täter identifizieren konnten.

