Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lissendorf (ots)

Am Donnerstag, 04.04.2019, ereignete sich gegen 17 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall zwischen Lissendorf und Oberbettingen. Ein PKW, besetzt mit zwei Personen, überholte ein anderes Fahrzeug. Hierbei verlor der Fahrzeugführer des überholenden Fahrzeugs die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in den Straßengraben. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und bleib an einem Telefonmast seitlich liegen. Durch hilfsbereite Verkehrsteilnehmer konnten die Insassen aus dem Fahrzeug befreit werden und es wurde Erste-Hilfe geleistet. Beide Fahrzeuginsassen wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Neben einem Weidezaun wurden auch Telefonmasten und Verkehrseinrichtungen beschädigt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Im Einsatz waren das DRK Daun mit 2 Rettungswagen sowie ein Notarzt, die Polizei Prüm und die Straßenmeisterei Gerolstein.

Rückfragen bitte an:



Polizei Prüm



Telefon: 06551-942-0

www.polizei.rlp.de/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell