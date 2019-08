POL-PPWP: Rechts vorbeifahren kann gefährlich werden

Polizeipräsidium Westpfalz

Wenn man als Zweiradfahrer rechts an einem haltenden oder langsam fahrenden Auto vorbeifahren will, sollte man sicher sein, dass dieser Wagen nicht nach rechts abbiegen will.

Gleichzeitig sollte man sich als Autofahrer, wenn man rechts abbiegen will, unbedingt den Blinker setzen und sich mit Spiegel- und Schulterblick vergewissern, dass man nicht einem anderen Verkehrsteilnehmer in die Quere kommt.

Wenn die beiden Fahrer, die am Montagnachmittag im Hertelsbrunnenring unterwegs waren, dies beherzigt hätten, wäre es vermutlich nicht zum Unfall gekommen. So aber "kreuzten" sich gegen 17.45 Uhr die Wege des 54-jährigen Autofahrers und des 44-jährigen Rollerfahrers. Der Pkw-Fahrer hatte sein Tempo reduziert und wollte auf das Gelände eines Autohändlers abbiegen, hatte aber - nach derzeitigen Erkenntnissen - nicht geblinkt. Der Rollerfahrer, der geradeaus unterwegs war, fuhr rechts an dem langsamer werdenden Wagen vorbei - und kollidierte dann mit dem abbiegenden Fahrzeug.

Sowohl am Pkw als auch am Roller entstand Sachschaden. Der Rollerfahrer zog sich leichte Verletzungen zu, gab aber an, dass er keinen Rettungsdienst benötige. |cri

