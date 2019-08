Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wenn die Verkehrskontrolle ein Nachspiel hat...

Kaiserslautern (ots)

Eine routinemäßige Verkehrskontrolle ist am Montagnachmittag einem jungen Mann aus dem Landkreis zum Verhängnis geworden. Als eine Streife den 28-Jährigen gegen 16.15 Uhr mit seinem Pkw im Gersweilerweg stoppte, stellten die Polizeibeamten beim Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest.

Weil der Mann keinen Urintest durchführen konnte, wurde er zwecks Blutprobe zur nächsten Dienststelle gebracht. Sein Auto musste er stehen lassen; die Schlüssel wurden einem nüchternen Fahrer übergeben. Auf den 28-Jährigen kommt eine Anzeige zu.

Ähnlich ging es einem 61-jährigen Autofahrer, der eine gute Stunde später am Messeplatz in eine Verkehrskontrolle geriet. Auch bei ihm wurden Anzeichen von Drogenkonsum festgestellt. Der anschließende Urintest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf Amphetamin. Dem Mann wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und er musste zwecks Blutentnahme mit zur Dienststelle kommen. Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden sichergestellt.

Gleiche Szene ein paar Stunden später: Kurz vor 1 Uhr in der Nacht zu Dienstag stoppte eine Streife im Hilgardring einen Pkw und kontrollierte die Fahrerin. Die 29-Jährige zeigte drogentypisches Verhalten und wurde deshalb zum Urintest gebeten - dieser reagierte positiv auf die Stoffklassen Amphetamin und Metamphetamin. Auch sie musste anschließend eine Blutprobe abgeben. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden vorläufig einbehalten.

Während der Kontrolle handelte sich auch noch der Beifahrer eine Anzeige ein. Der Grund: Den Polizeibeamten fiel auf, dass der 37-Jährige an seinem Gürtel - und somit in griffbereiter Nähe - ein Einhandmesser trug. Der Mann wurde daraufhin in Sachen "verbotene Gegenstände" belehrt, das Messer sichergestellt und ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. |cri

