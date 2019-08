Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlagstock und EC-Karte sichergestellt.

Kaiserslautern (ots)

Wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 28-Jährige war am Montagnachmittag bei einer Kontrolle aufgefallen, weil in seiner Tasche ein Teleskopschlagstock gefunden wurde. Der Stock wurde sichergestellt und wird mit Einverständnis des 28-Jährigen vernichtet.

Darüber hinaus wurde bei dem Mann eine EC-Karte gefunden, die nicht auf ihn ausgestellt war. Der 28-Jährige gab an, die Karte "wenige Minuten vor der Kontrolle gefunden" zu haben. Er habe sie in einem Zigarettenautomaten in der Feuerbachstraße entdeckt. Die Karte wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

