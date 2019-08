Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Eine 49-jährige Radfahrerin war am Samstagmittag kurz vor halb zwölf auf dem Fahrradstreifen in der Merkurstraße unterwegs. Sie kam vom Opel-Kreisel und fuhr in Richtung Vogelwoogstraße.

Zwischen Denisstraße und Vogelwoogstraße parkte ein Pkw am rechten Fahrbahnrand auf dem Fahrradstreifen. Als die Radlerin an dem Auto vorbeifahren wollte, stieß sie gegen die offen stehende Fahrertür und stürzte. Dabei erlitt Sie leichte Verletzungen.

Sowohl der Seat als auch das Zweirad wurden beschädigt. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Zum Unfallhergang machten die beiden Beteiligten unterschiedliche Angaben.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Wer dazu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |mhm

