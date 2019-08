Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoknacker verursachen enormen Sachschaden

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind am Sonntag in der Carl-Billand-Straße an einer Fahrzeugtür beim Aufbruch eines Autos gescheitert. Die Täter machten sich an der Fahrertür des Wagens zu schaffen. Mit brachialer Gewalt versuchten sie die Tür aufzubrechen. Sie hielt stand. Ohne Beute zogen die Diebe ab. Als die 31-jährige Fahrerin am späten Abend zu ihrem Auto kam, stellte sie massive Hebelspuren an der Fahrzeugtür fest. Rund 1.500 Euro Sachschaden, so schätzt die Polizei, haben die Diebe verursacht. Die Polizei ermittelt. Hinweise zu dem versuchten Pkw-Aufbruch nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631 2620 entgegen. |erf

