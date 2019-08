Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher klopft an

Kaiserslautern (ots)

Höflich wollte dieser Einbrecher vermutlich nicht sein, sondern überprüfen, ob jemand zu Hause ist, um sich dann in Ruhe an sein übles Werk zu machen. Am Sonntagmittag klopfte in der Posener Straße ein Unbekannter an die Wohnungstür einer 58-Jährigen. Gerade als die Frau an die Wohnungstür ging, um nachzuschauen, stieß der Unbekannte mit voller Wucht gegen die Tür. Die Tür hielt stand, wurde aber beschädigt. Als der Täter bemerkte, dass doch jemand zu Hause ist, ergriff er die Flucht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Einbruchdiebstahls. |erf

