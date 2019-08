POL-PPWP: Einbruch in Kindertagesstätte

Polizeipräsidium Westpfalz

Unbekannte sind am Wochenende in der Hauptstraße in die Kindertagesstätte eingebrochen.

Die Einbrecher brachen eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt in die Räume der Kindertagesstätte. Sie stahlen eine Digitalkamera und ein Telefon. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, die zwischen Freitagabend, 19 Uhr, und Sonntagvormittag, 9.30 Uhr, Verdächtiges wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

