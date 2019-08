Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunkener Fahrradfahrer verursacht Unfall

Kaiserslautern (ots)

Weil ein 31-jähriger Fahrradfahrer am Samstagabend die Vorfahrt einer PKW-Fahrerin an der Kreuzung Trippstadter Straße / Brandenburger Straße missachtete, für die die Ampel grün zeigte, kam es zum Zusammenstoß, bei dem er stürzte und sich dadurch leicht verletzte. Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnte der Radfahrer seine Alkoholisierung vor den Beamten nicht verheimlichen; ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, da die Polizei nun wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen ihn ermittelt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell