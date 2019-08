Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfallflucht

Otterberg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Hotels gegen ein geparktes Wohnmobil, an dem vermutlich durch den Anstoß auch die Alarmanlage auslöste. Anschließend flüchtete er unerkannt von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Da der Parkplatz sowie die nahegelegene Schule zu dieser Zeit durch mehrere Verkehrsteilnehmer frequentiert wurde, erhofft sich die Polizei Informationen von der Bevölkerung, die zur Ermittlung des Unfallflüchtigen führen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter 0631-369 2177 oder per Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de entgegen.

