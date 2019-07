Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Lkw fuhr auf Fahrzeugschlange auf

Dinslaken (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15.35 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann aus Neuss mit einem Lastwagen die Willy-Brandt-Straße in Fahrtrichtung Voerder Straße.

Ca. 400 Meter nach der Einmündung zur Dr.-Otto-Seidel-Straße, fuhr er in den stehenden Wagen eines 41-jährigen aus Dinslaken. Daraufhin wurde dieser in einen weiteren PKW geschoben. Der Dinslakener erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste ein Abschleppunternehmen bergen.

