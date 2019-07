Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Flächenbrand

Ulm (ots)

Die hohen Temperaturen machen sich durch eine erhöhte Brandgefahr bemerkbar. Am Mittwoch, gegen 17.55 Uhr, musste die Feuerwehr in das Gewann Wasserstadt ausrücken. Dort hatte eine Grünfläche aus bislang unbekannten Gründen Feuer gefangen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Brand auf vier Quadratmeter ausgebreitet. Der Brand wurde abgelöscht. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Der Brandort liegt direkt am Fuß- und Radweg an der Böschung eines Baches.

