Polizei Münster

POL-MS: 55-jähriger Porsche-Fahrer mit 92 km/h zu schnell auf der Autobahn unterwegs

Münster (ots)

Ein 55-jähriger Mann aus Neuss war am Mittwoch mit 92 km/h zu schnell auf der Autobahn 1 am Kreuz Münster-Nord unterwegs. Der 55-Jährige fiel Polizisten durch seine rasante Fahrweise in Fahrtrichtung Bremen auf. Mit ihrem Provider-Fahrzeug folgten sie dem Porsche, überprüften die Geschwindigkeit und stoppten den Fahrer. Die Messung zeigte, dass der Porsche-Fahrer mit 92 km/h zu schnell bei erlaubten 100 km/h unterwegs war. Er muss nun mit mindestens zwei Punkten, drei Monaten Fahrverbot und 600 Euro Bußgeld rechnen.

