POL-MS: Niederländische Drogendealer am Bremer Platz festgenommen - Vorführung folgt

Münster (ots)

Polizisten nahmen am Montag (1.7., 15:15 Uhr) am Bremer Platz zwei niederländische Drogendealer fest.

Die beiden Männer verkauften zunächst Kokain auf dem Platz und gingen im Anschluss auf getrennten Wegen in eine angrenzende Nebenstraße. Dort hatte das Duo einen "Drogen-Bunker" mit weiterer Verkaufsware angelegt. Die Beamten beobachteten die Dealer und nahmen sie fest.

Der 55-Jährige hielt einen "Bubble" mit etwa 10 Gramm Kokain in der Hand und hatte mehrere hundert Euro in dealertypischer Stückelung dabei. Bei dem 54-Jährigen fanden die Polizisten einen geringen Bargeldbetrag. In dem Fahrzeug der Niederländer entdeckten die Beamten zudem etwa 42 Gramm Streckmittel und Waffen in Form von Messern und einem Baseballschläger. Sie stellten das Bargeld, die Waffen und die Drogen sicher.

Das Duo wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

