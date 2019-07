Polizei Münster

POL-MS: BAB A52 - Verlorenes Rad eines Reisebusses rollt auf Bahngleise

Münster/Marl-Hamm (ots)

Gegen 16:00 Uhr verlor nach bisherigem Erkenntnisstand ein Reisebus auf der A52 Fahrtrichtung Haltern in Höhe Marl-Hamm ein montiertes Rad, das in ein neben dem Bus fahrendes Fahrzeug prallte. Von hier aus bewegte sich das Rad zum Fahrbahnrand und rollte eine Böschung hinunter. Danach blieb es auf den angrenzenden Bahngleisen liegen. Ein herannahender Zug überfuhr das Rad und wurde dabei beschädigt. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe erfolgen zur Zeit noch. Verletzt wurde bei diesem Vorfall niemand. Wegen der Reparaturarbeiten am Reisebus wurde der rechte Fahrstreifen der A52 in Fahrtrichtung Haltern ab 18:00 Uhr durch die Autobahnmeisterei Recklinghausen vorübergehend gesperrt.

