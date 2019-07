Polizei Münster

POL-MS: Aktionstag auf dem Autohof Senden am 3.Juli in der Zeit von 13 bis 16 Uhr - Fernfahrerstammtisch auf der Rastanlage Münsterland Ost um 17 Uhr

In rund zwei Wochen beginnen die Sommerferien, der Verkehr auf den Autobahnen nimmt wieder zu. Die Polizei und ihre Partner nehmen das Thema zum Anlass und informieren Interessierte am 3. Juli in der Zeit von 13 bis 16 Uhr auf dem Autohof Senden zum Fernreiseverkehr. "Sicher in die Ferien" lautet das Motto der gemeinsamen Aktion mit DEKRA und dem Verband Verkehrswirtschaft und Logistik NRW. Im Einzelnen geht es um das richtige Verhalten bei Staubildung, die Rettungskasse und die Ablenkung im Straßenverkehr. Auch das sichere Verstauen von Reisegepäck, ein Technikcheck und ordnungsgemäße Spiegeleinstellungen bei Wohnwagengespannen und Lkw stehen auf der Agenda.

Ab 17.00 Uhr geht es beim Fernfahrerstammtisch im Schwerpunkt um die Herausforderung für Berufskraftfahrer zur Ferienreisezeit, um die Ferienreiseverordnung und um Spiegeleinstellungen.

Zur Berichterstattung laden wir herzlich ein.

Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

