POL-PPWP: Gesuchter Sexualstraftäter in Schleswig-Holstein festgenommen

Kaiserslautern (ots)

Der seit dem 13. Juli 2019 aus dem Maßregelvollzug der Isar-Amper-Klinik in München geflohene verurteilte Sexualstraftäter ist am Samstagabend in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Umfangreiche Ermittlungen und intensive Fahndungsmaßnahmen führten letztendlich zum Ergreifen des 56-Jährigen in der Nähe von Norderstedt. Auf Grund des bereits vorliegenden Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wird der Verurteilte in einer Fachklinik in Schleswig-Holstein untergebracht.

Hinweis für die Medien: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung - Die Fahndungsmeldung auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz sowie die Pressemitteilungen im Presseportal wurden von uns gelöscht. Falls Sie das Foto des Gesuchten beziehungsweise seinen Namen veröffentlicht haben, bitten wir Sie, diese Daten ebenfalls zu löschen oder unkenntlich zu machen.

