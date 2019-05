Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Auto fährt über Verkehrsinsel und flieht

Mutterstadt (ots)

Am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr ist ein noch unbekanntes Fahrzeug über eine Verkehrsinsel in der Neustadter Straße gefahren, hat die dort befindlichen Verkehrszeichen beschädigt und ist dann geflohen. Eine Anwohnerin ist durch den Knall auf den Unfall aufmerksam geworden und hat die Polizei informiert. Zwei weitere Zeugen konnten gegenüber der Polizei angeben, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen dunklen Pkw handelte. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Zeugen, die weitere Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell