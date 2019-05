Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Neuhofen)Unfall zwischen Pedelec und Longboard

Neuhofen (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 14:45 Uhr kam es zu einem Unfall in der Rad- und Wanderwegunterführung in der Industriestraße. Dort kamen sich ein 83-jähriger Pedelec-Fahrer und zwei 12- und 13-jährige Jungen entgegen. Der 12-jährige war mit einem Fahrrad unterwegs, der 13-jährige mit einem Longboard. Als er 83-jährige Mann und der 13-jährige Junge aneinander vorbeifuhren, streifte der Junge den Mann ganz leicht mit seinem Arm. Dieser stürzte daraufhin und verletzte sich schwer am Kopf. Als die Polizei vor Ort eintraf, war der Mann nicht ansprechbar und wurde zuerst in einem Krankenwagen versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Nach Auskunft beider Jungen sei der Mann zu weit links gefahren. Sie selbst seien schon ganz rechts gefahren. Der genaue Unfallhergang muss nun durch die Polizei ermittelt werden.

