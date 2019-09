Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau:Automaten aufgebrochen;Im Geschäft keine Beute erlangt; Lautsprecherbox vom Soltauer Lichterfest entwendet;Bispingen: Einbrecher finden kein Diebesgut;Munster: Graffiti-Schmiererei am Rathaus

Heidekreis (ots)

09.09./Automaten aufgebrochen

Soltau: Einbrecher drangen am vergangenen Wochenende gewaltsam in ein Firmenbüro in der Celler Straße ein. Nachdem sie dort keine Beute machen konnten, hebelten sie auf dem Betriebsgelände zwei Automaten auf und entwendeten daraus Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

09.09./Im Geschäft keine Beute erlangt

Soltau: Im Laufe des Wochenendes hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Ladengeschäftes in der Harburger Straße auf und stiegen in den Verkaufsraum ein. Sie erlangten kein Diebesgut, verursachten aber einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Soltau unter Tel.: 05191/93800.

07.09./Lautsprecherbox vom Gelände des Soltauer Lichterfestes gestohlen

Soltau: Ein am Samstag gegen 22:30 im Zirkuszelt in der Nähe der Mühlenstraße abgestellter Lautsprecher wurde von Unbekannten entwendet. Es handelt sich um einen schwarzen Passivlautsprecher des Typs PL-Audio F 12 Pro. Der Zeitwert liegt bei 750 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Soltau, Tel.: 05191/93800 zu wenden.

09.09./Einbrecher finden kein Diebesgut

Bispingen: In der Nacht zu Montag öffneten unbekannte Täter gewaltsam die Eingangstür eines Baumarktes in der Bahnhofstraße und drangen dort ein. Ohne Diebesgut verließen sie den Tatort wieder. Der Sachschaden beträgt 500 Euro. Die Polizeistation Bispingen bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 05194/7441.

09.09./Graffiti-Schmiererei am Rathaus

Munster: Nach dem Wochenende wurde an der Fassade des Rathauses am Heinrich-Peters-Platz eine Farbschmiererei in weißer Farbe festgestellt. Der Sachschaden beträgt ca. 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei Munster, Tel.: 05192/9600, erbeten.

