Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Presse vom WE 36.KW

Heidekreis (ots)

1.) Walsrode Fahren ohne Fahrerlaubnis / Drogenbesitz / Keine Kfz-Zulassung

Ein aufmerksamer Bürger teilte der Polizei am Samstagmorgen mit, dass ihm in Bockhorn zwei verdächtige Männer aufgefallen seien, die sich bei ihm nach einem Schlafplatz erkundigt hätten. Nachdem beide Männer durch Poklizeibeamte angetroffen werden konnten, stellte sich heraus, dass die Beiden mit einem nicht zugelassenen und nicht versicherten Pkw unterwegs waren. Der Fahrer hatte zudem keinen Führerschein und dazu noch Kokain und Marihuana in der Hosentasche. Nach der Einleitung diverser Ermittlungsverfahren konnten beide wieder gehen.

2.) Bad Fallingbostel Motorrad entwedet Am Freitagabend musste ein Motorradfahrer sein schwarzes Motorrad aufgrund eines technischen Defekts auf einem Parkplatz an der L163, zwischen Vierde und Dorfmark, abstellen. Als er dieses am Samstagvormittag dort wieder abholen wollte, musste der Besitzer feststellen, dass das Motorrad zwischenzeitlich entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise können der Polizei in Bad Fallingbostel, Tel.: 05162/9720, gemeldet werden.

3.)BAB 7, Gem. Essel Viel Verkehr, viele Unfälle Im Laufe des Wochenendes kam es auf der A 7, zwischen den Anschlussstellen Westenholz und Berkhof, aufgrund der dortigen Baustelle und dem hohen Verkehrsaufkommen, zu insgesamt 10 Verkehrsunfällen mit 5 leicht verletzten Personen und zum Teil hohem Sachschaden. Der Verkehr kam daraufhin zeitweise zum Erliegen, so dass auch die Umleitungsstrecken entlang der BAB 7 stark belastet waren.

4.) Hodenhagen Zwei Wohnungseinbrüche

Am Samstagnachmittag hebelten unbekannte Täter das Wohnzimmerfenster eines Einfamilienhauses in der Beinhornstraße in Hodenhagen auf. Aus dem Haus entwendeten sie Schmuck und Bargeld. Im gleichen Tatzeitraum wurde ebenfalls in Hodenhagen in der Lindbergstraße in ein Wohnhaus und einen auf dem Grundstück befindlichen Wohnwagen eingebrochen. Täterhinweise bitte an die örtlich zuständige Polizeidienstelle.

