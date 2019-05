Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Sprockhövel (ots)

Am Dienstag (15.05) bemerkte der Eigentümer eines Hauses an der Straße Äckern, dass offensichtlich versucht wurde in sein Haus einzubrechen. An einem zum Garten liegenden Fenster bemerkte er mehrere Hebelspuren am Fensterrahmen. Das Fenster hielt den Versuchen es zu öffnen jedoch stand. Wann genau der Einbruchversuch stattgefunden hat, konnte bisher nicht geklärt werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell