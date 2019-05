Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Zwei Einbrüche in Kindergarten

Wetter (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten unbekannte Täter jeweils in einen Kindergarten an der Straße Haus Hove und Am Wilshause einzubrechen. Am Haus Hove versuchten es die Einbrecher an mehreren Eingangstüren in das Gebäude zu kommen. Das Öffnen der Türen gelang ihnen jedoch nicht. Am Wilshause hebelten sie ein zum Garten liegendes Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Sie durchsuchten die Räume und Schränke, Beute fanden sie jedoch nicht.

